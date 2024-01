TB Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Bewertung der Tb-Aktie basierend auf Sentiment und Buzz bleibt neutral. Die Stimmungsänderung der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz, was zu diesem neutralen Rating führte. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einem weiteren neutralen Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tb-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage erhalten daher ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Tb-Aktie war in den sozialen Medien in letzter Zeit weder besonders positiv noch negativ. Die Meinungsmarkt zeigte ebenfalls weder starke positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führte.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Tb-Aktie eine schlechte Bewertung, da der Aktienkurs einen Abstand von -20,88 Prozent zur Linie aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein schlechtes Signal, da die Differenz -8,66 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt die Analyse auf Basis der verschiedenen Indikatoren auf ein neutrales bis schlechtes Rating für die Tb-Aktie schließen.