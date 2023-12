TB Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Tb-Aktie in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" einstuft. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Tb diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Tb-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 213 JPY deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (256,45 JPY) liegt, was einer Abweichung von -16,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (236,38 JPY) liegt mit einer Abweichung von -9,89 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tb-Aktie somit auf Basis der charttechnischen Entwicklung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Tb-Aktie einen Wert von 81,4 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 59,44 für den RSI25 (25 Tage), was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammengefasst resultiert daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Richtungen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tb. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.