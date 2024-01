TB Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Tb als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tb-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,71, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 55,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Online-Kommunikation. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigt die Tb-Aktie durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nur minimale Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tb-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 257,19 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 204 JPY liegt, was einer Abweichung von -20,68 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Tb-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 224,62 JPY ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-9,18 Prozent Abweichung). Somit erhält die Tb-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tb diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.