TBK Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse von Tbk Co Ltd zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 360,02 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 370 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,77 Prozent entspricht. Für den 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 388,06 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-4,65 Prozent).

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Informationen erhält Tbk Co Ltd eine neutrale Bewertung für die Anlegerstimmung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz über Tbk Co Ltd in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit einem neutralen Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Tbk Co Ltd im 7-Tage-RSI überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt ein neutrales Rating, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält Tbk Co Ltd auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein neutrales Rating.