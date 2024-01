TBC Bank Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "TBC BANK GROUP":

Die Tbc Bank hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 2790 GBP einen positiven Trend verzeichnet und liegt nun um +0,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,92 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Tbc Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,36 Prozent erzielt, was 38,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 14,07 Prozent, wobei die Tbc Bank aktuell um 21,29 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Tbc Bank als üblich bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Tbc Bank daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Tbc Bank als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tbc Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,09, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,25, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

