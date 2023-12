TBC Bank Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Tbc Bank verzeichnet eine Dividendenrendite von 5,98 Prozent, was 2,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bank von Analysten eine "Gut"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) für Tbc Bank liegt bei 26,47, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,34 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie bei 2790 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von +8,42 Prozent zur 200-Tage-Linie von 2573,28 GBP entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +1,23 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Tbc Bank-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating. Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurden in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

