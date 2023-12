TBC Bank Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Die Tbc Bank wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 4,73 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 8,43. Dies ergibt einen Abstand von 44 Prozent. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Tbc Bank. Es gab insgesamt zwei positive und ein negatives Feedback, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Tbc Bank daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tbc Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 5,98 % aus, was 0,7 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 %. Aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns wird dies als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tbc Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2585,83 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 2875 GBP weicht somit um +11,18 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2748,5 GBP) nur knapp darüber (+4,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Tbc Bank-Aktie daher für die fundamentale Analyse und die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating, während die Anlegerstimmung neutral eingestuft wird.