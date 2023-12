TAration Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Ta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,073 SGD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -8,75 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 0,07 SGD, was einer ähnlichen Höhe (+4,29 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ta diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Ta-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -6,27 Prozent gefallen sind, zeigt die Ta-Aktie eine Outperformance von +27,1 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,72 Prozent erzielte, liegt die Ta-Aktie mit 26,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ta-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ta.