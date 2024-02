TAration Aktie: Keine Angst!

Die Ta-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,073 SGD erzielt, was einem Unterschied von +4,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, wodurch die Ta-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ta-Aktie liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Ta basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien für Ta gemessen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was das Gesamtergebnis ebenfalls auf "Neutral" festlegt.

Im Branchenvergleich hat die Ta-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche liegt die Ta-Aktie um +31,58 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im "Industrie"-Sektor übertrifft die Ta-Aktie den Durchschnitt um 30,38 Prozent. Daher erhält die Ta-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.