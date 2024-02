TAration Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten zwei Wochen wurde Ta von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend neutralen Themen wider, die in den Diskussionen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf die Dividende weist Ta derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 3,93 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ta aktuell bei 0,08 SGD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,073 SGD liegt und somit einen Abstand von -8,75 % aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,07 SGD, was einer Differenz von +4,29 % entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ta bei 3,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,86 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.