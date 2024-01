TAV Havalimanlari Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Tav Havalimanlari-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,33 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 15,48 USD, was einem Unterschied von -5,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 16,13 USD wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs bei einem ähnlichen Wert (-4,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tav Havalimanlari ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Stimmungsänderung kaum nennenswert ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Tav Havalimanlari-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,83 Prozent erzielt, was 18,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" schneidet die Aktie mit -19,5 Prozent schlechter ab.

Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

