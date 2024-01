TAV Havalimanlari Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren. Er ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Tav Havalimanlari-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 7, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,52, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Tav Havalimanlari basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tav Havalimanlari eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in der Stimmung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Tav Havalimanlari eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Tav Havalimanlari-Aktie bei 16,672 USD und ist damit +2,16 Prozent entfernt vom GD200 (16,32 USD), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,95 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tav Havalimanlari-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Tav Havalimanlari-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.