TAV Havalimanlari Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Bei Tav Havalimanlari gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine wesentlichen Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tav Havalimanlari daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Tav Havalimanlari in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,21 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,53 Prozent hatte, liegt Tav Havalimanlari mit 15,68 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 21,93 USD um +32,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,57 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,82 USD um +30,38 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert von 8,75 zeigt an, dass die Tav Havalimanlari aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 6, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Aktie gilt und zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt die Bewertung in verschiedenen Kategorien, dass Tav Havalimanlari eine positive Entwicklung aufweist und in vielen Bereichen ein "Gut"-Rating erhält.