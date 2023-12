TAV Havalimanlari Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tav Havalimanlari-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, um die Stimmung gegenüber einer Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien gab es in Bezug auf die Tav Havalimanlari-Aktie weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber einer Aktie verstärken oder verändern. In Bezug auf Tav Havalimanlari wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Tav Havalimanlari-Aktie sowohl auf der Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auf dieser Grundlage wird daher die Aktie in beiden Fällen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.