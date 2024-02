TAV Havalimanlari Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI von Tav Havalimanlari liegt bei 12,4, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 6, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Tav Havalimanlari mit 20,92 USD derzeit um +25,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +26,56 Prozent, was eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie in beiden Zeiträumen zur Folge hat.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Tav Havalimanlari. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher erhält Tav Havalimanlari in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme bei den Diskussionsbeiträgen verzeichnet wurde.