TAT Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tat, so beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 55,79 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Tat liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei einem Wert von 35,09. Insgesamt wird Tat daher für diesen Aspekt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Tat mit einer Rendite von 53,1 Prozent eine deutlich höhere Performance von über 27 Prozent auf. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 14,26 Prozent. Auch hier übertrifft Tat mit 38,84 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese starke Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Tat eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unserer Analysten war die Stimmung auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Tat in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Insgesamt führt dies zu dem Schluss, dass Tat in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.