TAT Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Tat hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Tat 1330,12 Prozent unter dem Durchschnitt von 1383,22 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 2308,49 Prozent. Tat liegt aktuell 2255,39 Prozent unter diesem Wert, was auf eine Unterperformance hindeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tat neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. Jedoch zeigt sich in den vergangenen ein bis zwei Tagen ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Tat von 10,71 USD eine Entfernung von +39,63 Prozent vom GD200 (7,67 USD) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 9,25 USD und signalisiert ebenfalls ein "Gut"-Signal mit einem Abstand von +15,78 Prozent. Insgesamt wird der Aktienkurs von Tat als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tat beträgt 42,06, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,22 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.