TAT Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse von Tat zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,12 USD liegt, was einer Abweichung von +29,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,28 USD, was einer Abweichung von -1,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tat auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ gegenüber Tat eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es nur zwei positive und acht negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Daher erhält Tat eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Tat mit einer Rendite von 108,83 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 52,16 Prozent. Auch im Branchenvergleich der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt Tat mit 56,67 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz nur schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Tat in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".