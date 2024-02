TAT Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie des Unternehmens Tat haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Sowohl die Rate der Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität deuten darauf hin, dass die Anleger zunehmend negativ gestimmt sind. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Auch im Branchenvergleich schneidet die Aktie von Tat schlecht ab. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Tat um mehr als 136 Prozent darunter. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 408,77 Prozent, während Tat mit 299,93 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer weiteren schlechten Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Tat derzeit überverkauft ist, was als gutes Signal interpretiert wird. Jedoch wird die Aktie auf langfristigerer Basis als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index (RSI).

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer weiteren schlechten Bewertung für die Aktie führt. Negative Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was die allgemeine Einschätzung der Anleger-Stimmung als schlecht bestätigt.

Insgesamt erhält die Aktie von Tat also eine schlechte Gesamtbewertung basierend auf der Stimmung der Anleger, dem Branchenvergleich und dem Relative Strength Index.