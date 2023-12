TAT Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Tat-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,42 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 9,51 USD liegt, was einer Abweichung von +28,17 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,73 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht und zur Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Tat-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 53,1 Prozent erzielt hat, was mehr als 90 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 235,99 Prozent, wobei Tat mit 182,88 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Tat besonders positiv diskutiert wurde. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen eher negative Themen im Fokus standen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen jedoch dominierten vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt und somit zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tat liegt bei 57,66, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Tat-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

