TATNEFT Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigen. Wir haben die Aktie von Tatneft Pjsc hinsichtlich dieser Faktoren untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tatneft Pjsc hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tatneft Pjsc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tatneft Pjsc-Aktie zeigt einen Wert von 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 30,36 liegt, wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tatneft Pjsc.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Tatneft Pjsc eine Performance von 16,28 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +16,28 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und dem "Energie"-Sektor liegt die Aktie von Tatneft Pjsc ebenfalls über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In technischer Hinsicht weist die Tatneft Pjsc-Aktie mit einem Kurs von 722,9 RUB eine positive Entwicklung auf. Sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch zum GD200 wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.