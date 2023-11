TARGOBANK zahlt Beschäftigten weiteren Inflationsausgleich

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Düsseldorf (ots) -Beschäftigte erhalten im Februar 2024 Inflationsausgleichszahlung von bis zu 3.000 Euro bruttoDie TARGOBANK mit Hauptsitz in Düsseldorf unterstützt ihre 7.000 Mitarbeitenden im Zuge der hohen Inflation mit einer erneuten Ausgleichszahlung. Für die vollzeitbeschäftigten Angestellten der Düsseldorfer Bank bedeutet das: Sie erhalten einen Betrag in Höhe von 3.000 Euro brutto, der im Februar 2024 ausgezahlt wird. Auszubildende und Dual Studierende erhalten zum selben Termin 2.000 Euro brutto. In Fällen von Teilzeitarbeit oder Abwesenheiten im Jahr 2023 wird der Betrag anteilig ausgezahlt."Mit Blick auf eine weiterhin hohe Inflationsrate sehen wir uns unseren Mitarbeitenden gegenüber in der Pflicht", erläutert Personalchef Alexander Bohrer die Entscheidung. "Wir freuen uns, dass wir wirtschaftlich so stabil aufgestellt sind, dass wir dem mit dieser erneuten Ausgleichszahlung Rechnung tragen können."Die Ausgleichszahlung ergänzt die schon im vergangenen Jahr beschlossene Inflationsausgleichszahlung (https://targobank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-zahlt-beschaeftigten-inflationsausgleich/) an die Belegschaft: Bereits im Oktober 2022 - und vor dem offiziellen Inkrafttreten der Regelung - hatte die Bank entschieden, vollumfänglich vom dritten Entlastungspaket der Bundesregierung Gebrauch zu machen. Dieses ermöglicht es Arbeitgebern, Mitarbeitenden bis zum 31. Dezember 2024 eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 3.000 Euro netto zukommen zu lassen.Verantwortung ist zentraler Wert der BankDie TARGOBANK ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale und sieht sich gemeinnützigen Werten verpflichtet. "Mutualismus - sprich der gegenseitige Nutzen von Kundschaft, Mitarbeitenden, Bank und Gesellschaft - ist schon im Namen des Mutterkonzerns angelegt und hat lange Tradition", erläutert Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK. So trägt beispielsweise das von der TARGOBANK Gruppe erwirtschaftete Ergebnis zur Gesellschaftlichen Dividende (https://presse.creditmutuelalliancefederale.fr/wirtschaft-gesellschaft-credit-mutuel-alliance-federale-fuhrt-die-gesellschaftliche-dividende-ein-und-wird-jedes-jahr-15-seines-ergebnisses-rund-500-mio-e-jahrlich1-fur-eine-nachhaltigere-und-so/) (#DividendeSocietal) bei, mit der die Crédit Mutuel Alliance Fédérale sich gegen die Klimakrise und für gesellschaftliche Solidarität einsetzt: 15 Prozent des Crédit Mutuel Alliance Fédérale-Konzernergebnisses 2022, ein Betrag von 525 Millionen Euro, fließen anteilig in einen Fonds zur sozialökologischen Transformation der Wirtschaft (50 Prozent), in die Anpassung von Bank- und Versicherungsdienstleistungen zur Inklusion gesundheitlich beeinträchtigter und sozial benachteiligter Menschen (35 Prozent) sowie in die Unterstützung lokaler und überregionaler Initiativen.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK 332 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.500 Filialen, die über 30 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2022 auf 56,7 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,2 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. 