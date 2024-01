TARGOBANK ist Top Employer

Düsseldorf (ots) -- Düsseldorfer Bank zum achtzehnten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet- Positiv bewertet wurden u.a. Benefits und soziale Verantwortung für die Belegschaft- TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einheiten der Bank gesuchtDas international etablierte Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2.300 Top Arbeitgeber in 121 Ländern bzw. Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Die TARGOBANK zählt zum achtzehnten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung "Top Employer Deutschland".Personalchef Alexander Bohrer, freut sich über den erneuten Erhalt des Gütesiegels, denn: "Arbeitgeber stehen mehr und mehr im Wettbewerb um die besten Talente." Um hier zu überzeugen, bietet die TARGOBANK neben einem wettbewerbsfähigen Gehalt zahlreiche Benefits - zum Beispiel eine durch die Arbeitgeberin vollfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder die Möglichkeit, ein Jobbike oder IT-Geräte zu attraktiven Konditionen zu leasen. "Zudem setzen wir stark auf eigenverantwortliches Arbeiten, Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten", so Alexander Bohrer.Um die Mitarbeitenden im Zuge der hohen Inflation zu unterstützen, hat die Bank 2023 zudem eine weitere Ausgleichszahlung (https://targobank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-zahlt-beschaeftigten-weiteren-inflationsausgleich/) in Höhe von 3.000 Euro brutto für Vollzeitkräfte beschlossen, die 2024 ausgezahlt wird (für Teilzeitkräfte anteilig). Diese ergänzt noch einmal die bereits in den Jahren 2022 und 2023 vollumfänglich ausgezahlte Inflationsausgleichszahlung (https://targobank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-zahlt-beschaeftigten-inflationsausgleich/) im Rahmen des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung."Das Top Employer Siegel ist ein erneuter Beleg, dass wir mit unseren Maßnahmen richtig liegen", resümiert Alexander Bohrer.2023: Neue Benefits, modernes Beurteilungssystem, soziale VerantwortungDie TARGOBANK hat im Jahr 2023 weitere Neuerungen etabliert, die ihre Arbeitgeberattraktivität steigern. So hat sie zum Beispiel mit dem vergünstigten Deutschlandticket als Jobticket ein weiteres Benefit eingeführt.Zudem wurde in nahezu allen Unternehmensbereichen das klassische Beurteilungs- und Bonussystem durch ein modernes Dialogsystem ersetzt. Statt Einzelleistungen stehen dabei Dialog, Entwicklung und Zielerreichung als Team im Fokus.Überzeugen konnte die TARGOBANK auch mit Übernahme von sozialer Verantwortung gegenüber der Belegschaft. Dazu gehören neben den Leistungen des bankweiten Gesundheitsmanagement auch das Beratungsangebot des "pme Familienservice". Die Expertinnen und Experten beraten und unterstützen unsere Beschäftigten kostenfrei in allen Lebenslagen. Dabei kann es zum Beispiel um Betreuungslösungen für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige gehen oder auch um Krisenberatungsgespräche in verschiedenen Lebenssituationen.Freie Stellen in allen Bereichen der BankDie TARGOBANK wächst weiter und stellt in allen Bereichen weitere Führungskräfte, Mitarbeiter*innen und Auszubildende ein - sowohl in Voll- als auch in Teilzeit. Zusätzlich zu einer klassischen Ausbildung bietet das Unternehmen duale Studiengänge an. Branchenfremde mit Berufserfahrung haben die Möglichkeit, sich für einen Quereinstieg zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in allen großen Bereichen der Bank zu finden - mehr Informationen dazu gibt es auf den Karriereseiten auf jobs.targobank.de.Über die Top Employer-AuszeichnungUnternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, stellen ihre Mitarbeiter*innen in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK 332 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.500 Filialen, die über 30 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2022 auf 56,7 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,2 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. 