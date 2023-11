TARAMAR - Die Entwicklung eines Anti-Aging-Serums zu einem heilenden Hautaufbauprodukt: Geschichte bahnbrechenden Fortschritts in der Hautpflege

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) -Die Gründerin von TARAMAR, Professorin Gudrun Marteinsdottir, hat mit dem Produkt „The Serum" ein bemerkenswertes Heilmittel für die Haut geschaffen.In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Hautpflege-Innovationen gibt es entscheidende Momente, in denen ein Schönheitsprodukt über seine ursprüngliche Funktion hinausgeht und zu etwas wirklich Außergewöhnlichem wird. Dies ist die Geschichte eines einfachen Anti-Aging-Serums, das sich dank bahnbrechender wissenschaftlicher Fortschritte und gründlicher Hautpflegeforschung zu einem bemerkenswerten Heilmittel für die Haut entwickelt hat.Professorin Gudrun Marteinsdóttir, Gründerin von TARAMAR, (https://www.taramar.com/) die visionäre Wegbereiterin dieses Übergangs, erlebte einen tiefgreifenden Wandel von ihrer früheren Tätigkeit als Professorin für Fischereiwissenschaften an der Universität Island hin zu einer Unternehmerin mit dem Schwerpunkt auf der Formulierung giftfreier Hautpflegeprodukte auf mariner Basis. Ihre Motivation entsprang dem Wunsch, die jugendliche Vitalität und Ausstrahlung ihrer Haut wiederherzustellen, denn im Alter von 50 Jahren hatte ihr Teint ein glanzloses, blasses und trockenes Aussehen angenommen, das durch die Entstehung von feinen Linien und Falten um Augen und Mund noch verstärkt wurde.Was als unschuldiges Hobby begann, entwickelte sich schnell zu einer intensiven und komplizierten Forschung an der Universität Island. Dr. Marteinsdottir berichtet: „Wir begaben uns auf eine transformative Reise, welche die Grenzen unseres bisherigen Wissens überstieg. In unserem Bestreben, die Geheimnisse der natürlichen Lösungsmechanismen zu lüften, haben wir eine Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen der Universität initiiert, an der renommierte Professoren der Physiochemie und des Bioingenieurwesens beteiligt sind, in Verbindung mit unserem Fachwissen in den Bereichen Chemie, Lebensmittel und Meereswissenschaften. Diese Synergie führte zu innovativen Formulierungen, die außergewöhnliche Ergebnisse liefern".Unser Spitzenprodukt „The Serum (https://www.taramar.com/product/the-serum-2/)" wurde sorgfältig entwickelt, um die Kollagenstruktur innerhalb der Haut zu stärken und zu korrigieren. Durch die kombinierte Funktionalität von isländischem Kelp und einem raffinierten Tripeptid, das in ein natürliches Abgabesystem integriert ist, glättet und pflegt das Serum buchstäblich die Kollagenfasern. Folglich richten sich diese Fasern nicht mehr falsch und unregelmäßig aus, sondern gleichmäßig, was zu einer viel stärkeren, glatteren und gleichmäßigeren Haut führt.Unser Schönheitsprodukt war zwar ein echter Erfolg, aber was uns wirklich erstaunte, war die Entdeckung, dass unsere Kunden mit dem Serum auf unerwartete Weise experimentierten. Es wurde deutlich, dass unser Produkt heilende Eigenschaften besitzt, die über das hinausgehen, was wir ursprünglich erwartet hatten. Unsere Kunden haben bei ihren Experimenten festgestellt, dass das Serum die Heilung von Akne unterstützt, Narben vermindert, die Erholung der Haut nach Operationen beschleunigt, Rosacea-Symptome lindert und sogar das Erscheinungsbild von Blutergüssen minimiert. Diese Erkenntnis ist ein Beweis für die Wirksamkeit unserer Hautpflege-Innovation und unterstreicht die wissenschaftlichen Durchbrüche, die wir durch umfangreiche Hautpflege-Forschung erzielt haben.www.taramar.comhttps://www.taramar.com/product/the-serum-2/Kontakt: Gudrun Marteinsdottir, runa@taramar.isFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2278113/TARAMAR_Serum.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2220109/4362402/TARAMAR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/taramar---die-entwicklung-eines-anti-aging-serums-zu-einem-heilenden-hautaufbauprodukt-geschichte-bahnbrechenden-fortschritts-in-der-hautpflege-301990851.htmlPressekontakt:+354-663-0012Original-Content von: TARAMAR, übermittelt durch news aktuell