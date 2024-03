TAL Education Aktie: Das wird teuer!

Die Tal Education wird derzeit in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,56 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (11,86 USD) um +24,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,58 USD, was einer Abweichung von -5,72 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste, 3,21). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Tal Education daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tal Education im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tal Education beschäftigte, löst dieser Umstand insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 73,02 Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 63,68, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".