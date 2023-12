TAL Education Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten vier Wochen konnte bei Tal Education eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Auch die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung verdient, basierend auf zwei Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die Kursprognose zeigt jedoch ein Abwärtspotential von -42,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Auch die Dividendenpolitik der Aktie wird aufgrund niedrigerer Dividenden im Vergleich zum Branchendurchschnitt als "Schlecht" eingestuft. Zudem wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

