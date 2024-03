TAL Education Aktie: So geht’s nicht weiter!

Tal Education verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 105,1 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +106,82 Prozent für Tal Education in dieser Branche. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -1,55 Prozent, aber Tal Education übertraf diesen Wert um 106,66 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Tal Education bei 11,34 USD, was -9,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, +18,37 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Bei Tal Education wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im letzten Jahr erhielt Tal Education 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zur Tal Education. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 7 USD, was einer möglichen Kursabweichung von -38,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Tal Education-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.