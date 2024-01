TAL Education Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Bildungskonzern Tal Education hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine schlechte Performance gezeigt, da diese derzeit bei 0 % liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 %. Die Aktie hat jedoch im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,3 % erzielt, was 36,19 % über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich der "Diversifizierten Verbraucherdienste" liegt die Rendite von Tal Education sogar 32,36 % über dem Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der positiven Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien mit "Gut" bewertet. Die Anlegerstimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was auch in den letzten ein bis zwei Tagen anhielt. Auf technischer Ebene zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine neutrale Einschätzung für Tal Education, sowohl im 7-Tage-Bereich mit einem RSI von 45,98 als auch im 25-Tage-Bereich mit einem RSI25 von 36,63.

Insgesamt erhält Tal Education eine gute Gesamtbewertung auf Basis der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength-Index.