TAL Education Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Tal Education-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,63 USD liegt, was einem Unterschied von +64,24 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 10,69 USD über dem gleitenden Durchschnitt um +18,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Tal Education-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung für Tal Education aus den letzten zwölf Monaten ergibt 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tal Education vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -44,58 Prozent fallen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 12,63 USD. Somit erhält die Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tal Education bei 1770, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (KGV von 50,25) deutlich höher liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tal Education unterhalten, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.