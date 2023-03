TAKKT erfolgreich mit Mix. Aktienkurs spiegelt es wider. Seit Oktobertiefs…

Takkt Aktie beginnt wieder Spass zu machen. Seit im Oktober letzten Jahres bei Kursen unter 10,00 EUR das Unternehmen ein Rückkaufprogramm startete, um die als zu niedrig gesehene „aktuelle Bewertung“ gestützt durch die „hohe Eigenkapitalquote“ mit einer ausgewiesenen „Cash flow Stärke“ zu korrigieren.Seitdem kann sich der Hauptaktionär Haniel – gemeinsam mit den anderen Aktionären – über eine positive Kursentwicklung freuen. Bei mittlerweile 14,22 EUR handelt die Aktie rund 50% gegenüber dem 4.10.2022, als das Rückkaufprogramm startete und den Fokus auf die vom Unternehmen gesehene Unterbewertung lenkte.

Und die Sonderdividende von 0,40 EUR plus die Normaldividende von 0,60 EUR ergibt eine schöne Dividendenrendite.

Am 21.02.2023 kündigte Takkt passend zu der kommunizierten Eigenkapital- und Cash Flow Stärke aufgrund eines erfoglreichen Geschäftsjahres 2022 die Ausschüttung einer Sonderdividende von 0,40 EUR an – auch hier sollte der Hauptaktionär Haniel ein wichtiges Wort im Hintergrund „mitgeredet haben“. Auf ejden Fall kommt die aktionärsfreundliche Auusschüttungspolitik allen Aktionären entgegen – und scheint auch dem Kurs Stärke zu verleihen. Dazu die klaren Worte der CEO bei Vorlage der vorläufigen Zahlen für 2022: „Wir haben 2022 unsere finanziellen Ziele erreicht und teilweise sogar übertroffen. Und das trotz des herausfordernden Umfelds. Ich bin sehr stolz auf unsere Teamleistung in diesem außergewöhnlichen Jahr,“ so CEO Maria Zesch.

Für 2023 steht M&A im Fokus – aus einer Position der Stärke. Organisch sieht man eher Zhalen auf Vorjahresniveau.

Nachdem der Fokus 2022 auf der internen Transformation mit Schwerpunkt bei den Aktivitäten in Europa gelegen habe, soll im laufenden Jahr auch das Thema M&A an Bedeutung gewinnen. „Wir sind dabei insbesondere an Unternehmen interessiert, die gut in eine der drei Divisions zu integrieren sind. Zusätzlich sind nachhaltige und auch zirkuläre Geschäftsfelder für uns von Interesse. Unser Vorgehen hängt von der Marktsituation und der Verfügbarkeit von potenziellen Akquisitionszielen ab. Wir sind sehr interessiert, wachstumsstarke und finanziell solide aufgestellte Unternehmen kennenzulernen und haben unsere Aktivitäten intensiviert,“ so CFO Lars Bolscho.

Daneben plant die Gruppe 2023 die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Strategie gehen. In Europa stehen die Markenkonsolidierung und der Relaunch der Vertriebsmarke KAISER+KRAFT mit verbreitertem Sortiment und noch stärkerem Auftritt im Fokus. In den USA will TAKKT die Integration der FoodService Division in den Bereichen Sales, Marketing und Category Management vorantreiben. „Zusätzlich wollen wir im E-Commerce wieder Fahrt aufnehmen, indem wir unser Performance Marketing optimieren und unseren Auftritt auf zusätzliche Plattformen ausweiten. Ebenso wichtig ist der weitere Ausbau unserer Pricing-Kompetenz durch eine variablere Preissetzung. Diese Maßnahmen werden unser Geschäft bereits dieses Jahr unterstützen,“ so CEO Maria Zesch.

Nachdem TAKKT Umsatz und Ergebnis 2022 deutlich steigern konnte, sind die Erwartungen für 2023 verhaltener.

Konjunkturprognosen für Europa und die USA seien derzeit sehr unsicher und gehen von sehr geringen BIP-Wachstumsraten aus. „Wir stellen uns flexibel auf und werden unser Verhalten an die aktuellen Rahmenbedingungen anpassen. Der Start ins neue Jahr war erwartet verhalten, für das zweite Halbjahr rechnen wir aber mit einem Aufschwung und steigender Nachfrage. Nach dem starken Anstieg im Vorjahr erwarten wir für dieses Jahr eine stabile organische Umsatzentwicklung,“ so die Einschätzung von CFO Lars Bolscho.

Und das Ziel für 2023 sei eine Verbesserung der Rohertragsmarge auf rund 40 Prozent. Beim EBITDA rechnet die Gruppe mit einem Betrag zwischen 120 und 140 Mio EUR. Während Umsatz und Ergebnis also etwa auf Vorjahresniveau liegen sollten, will TAKKT durch weitere Verbesserungen beim Management des Nettoumlaufvermögens einen deutlich höheren freien TAKKT-Cashflow erwirtschaften als im letzten Jahr.

2025 sollen es 2 Mrd EUR Umsatz werden – organisch und anorganisch. Mit starker Eigenkapitalbasis. Und einem Ankeraktionär, der mitzuziehen scheint.

Mit der 3-Divisions- Strategie sind ambitionierte Wachstums- und Ergebnisziele verbunden. So will die Gruppe 2025 einen Umsatz von zwei Milliarden Euro und ein EBITDA von 240 Mio EJUR erzielen. „Wir arbeiten erfolgreich an der Umsetzung der Strategie und haben wichtige Meilensteine erreicht. Ich bin überzeugt, dass wir unser organisches Wachstum mittelfristig auf durchschnittlich zehn Prozent steigern können. Wir sind aber auch nicht blauäugig. Wir haben ursprünglich weder mit einem lang andauernden Krieg in der Ukraine noch mit einer Rezession gerechnet. Es ist also sicher herausfordernder geworden, die finanziellen Ziele schon 2025 vollständig zu erreichen,“ so Maria Zesch mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen.

Seit dem SDAX-Abstieg hat sich das operative Bild für TAKKT aufgehellt. Und der Aktienkurs hat auf die Mischung eines committeten Ankeraktionärs, Aktienrückkaufprogramms, aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik und einer klaren Wachstumsstrategie bis 2025 positiv reagiert. Nächste Station SDAX-Rückkehr? Wer weiss. Spannende Story mit Chancen.





