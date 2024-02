TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04 Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Das Anleger-Sentiment ist ein wesentlicher Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Just Eat Takeaway im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Just Eat Takeaway, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die gleitende Durchschnittskurs der Just Eat Takeaway beläuft sich derzeit auf 13,78 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,818 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,53 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 14,34 EUR, was die Aktie mit +3,33 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analyse zeigt außerdem, dass die Stimmung für Just Eat Takeaway in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Just Eat Takeaway liegt aktuell bei 68,72 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Just Eat Takeaway-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.