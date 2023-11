TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04 Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Just Eat Takeaway-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 14,69 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,516 EUR, was einem Rückgang von 1,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 12,51 EUR liegt. Dies ist ein Anstieg von 16,04 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,14 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Just Eat Takeaway überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Just Eat Takeaway-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments im Netz.