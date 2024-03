TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04 Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie den Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Just Eat Takeaway auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Just Eat Takeaway in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Just Eat Takeaway-Aktie aktuell 13,68 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 13,66 EUR auf ähnlichem Niveau (-0,15 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Just Eat Takeaway somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 14,16 EUR eine nahezu gleiche Abweichung (-3,53 Prozent). Somit wird die Just Eat Takeaway-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt wird Just Eat Takeaway auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Just Eat Takeaway konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Just Eat Takeaway wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass Just Eat Takeaway weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,49 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Just Eat Takeaway-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.