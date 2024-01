TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04 Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für Just Eat Takeaway liegt der RSI bei 79,61, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 54,88, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Just Eat Takeaway zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs von Just Eat Takeaway mit 13.782 EUR 2,53 Prozent unter dem GD200 (14,14 EUR) liegt, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 13,6 EUR, was zu einem Abstand von +1,34 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Just Eat Takeaway-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Just Eat Takeaway. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Just Eat Takeaway daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Just Eat Takeaway von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung erteilt.