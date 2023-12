TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04 Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Just Eat Takeaway liegt bei 79,61 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,88 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen im letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Eine technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Just Eat Takeaway-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Just Eat Takeaway-Aktie basierend auf dem Relative Strength Index, dem Sentiment und dem Buzz sowie der technischen Analyse.