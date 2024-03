TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04 Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Just Eat Takeaway ist in den sozialen Medien besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden an acht Tagen vor allem positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht wird Just Eat Takeaway derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,66 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 13,76 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,73 Prozent entspricht. Dies führt zur Neutral-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 14,23 EUR, was einer Abweichung von -3,3 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Just Eat Takeaway liegt bei 60,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,79, was für 25 Tage ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bezüglich Just Eat Takeaway unterdurchschnittlich sind, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die langfristige Stimmungslage der Aktie wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da eine negative Stimmungsänderung identifiziert werden konnte.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, eine "Neutral"-Einstufung auf technischer Ebene und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.