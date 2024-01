TAG Immobilien wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

In den letzten zwei Wochen wurde die Tag Immobilien von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die in den letzten beiden Wochen zu diesem Thema veröffentlicht wurden. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutral eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung insgesamt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tag Immobilien weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 38,94, während der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 55 liegt. Beide Werte deuten auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Tag Immobilien einen positiven Trend, da er um 21,61 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 dagegen weist einen Kurs von 12,68 EUR auf, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tag Immobilien-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verschlechtert hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Tag Immobilien daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.