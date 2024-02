TAG Immobilien Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Globalink Investment":

Die Analyse von Tag Immobilien zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten deutlich zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich verbessert, sodass die Gesamteinschätzung für das Unternehmen als "Gut" bezeichnet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tag Immobilien-Aktie derzeit 7,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Schlecht" bewertet wird. Langfristig betrachtet liegt die Aktie jedoch 10,68 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein neutraler Wert von 61,09 Punkten für den 7-Tage-RSI und 58,13 Punkten für den 25-Tage-RSI, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, und in den letzten beiden Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.