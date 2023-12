TAG Immobilien Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmung unter den Anlegern von Tag Immobilien ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen waren weder positive noch negative Themen dominierend, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Dies zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb dagegen unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tag Immobilien-Aktie ein positives Signal aufweist, da er mit +37,51 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Auch der GD50 deutet mit einem Kurs von 11,47 EUR auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +12,34 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) steht aktuell bei 41,34, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" gewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".