TAG Immobilien Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tag Immobilien ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Tag Immobilien aktuell 6,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie sich um 10,62 Prozent über dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tag Immobilien beträgt 39,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Bei der Beurteilung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten zeigte sich bei Tag Immobilien eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre TAG Immobilien-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich TAG Immobilien jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TAG Immobilien-Analyse.

TAG Immobilien: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...