TAG Immobilien Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die technische Analyse der Tag Immobilien-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 10,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,455 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,04 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 12,61 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tag Immobilien liegt bei 99,39, was auf eine überkaufte Situation hinweist und entsprechend als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 57 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral, jedoch wurden in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt wahrgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung der Aktie.