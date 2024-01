TAG Immobilien Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Tag Immobilien liegt bei 38,94, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55 für die Tag Immobilien Aktie, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tag Immobilien Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen eher positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ermöglicht die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Neutral". Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt auch eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Tag Immobilien Aktie von 12,38 EUR eine Entfernung von +21,61 Prozent vom GD200 (10,18 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 12,68 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tag Immobilien-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Tag Immobilien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tag Immobilien daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.