Erstaunliche Entwicklung bei Suzhou Keda!

In den letzten zwei Wochen wurde Suzhou Keda von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,3 und weist darauf hin, dass Suzhou Keda weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität rund um Suzhou Keda deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Suzhou Keda die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie verläuft bei 6,93 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,05 CNH, was einer Differenz von +1,73 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -9,85 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".