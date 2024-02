TAG Immobilien Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmung auf dem Markt für Tag Immobilien ist derzeit negativ, wie unsere Analysten durch die Auswertung von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer überwiegend negativen Bewertung führt.

Auch das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, da in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Tag Immobilien in sozialen Medien zu verzeichnen war.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Tag Immobilien-Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 10,23 EUR und einen aktuellen Kurs von 12,3 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tag Immobilien-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Tag Immobilien eine negative Stimmungsbewertung, eine positive technische Analyse und eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.