TAG Immobilien Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise darauf geben, ob der Titel kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne verzeichnen könnte. Bei Tag Immobilien wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Tag Immobilien weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,02 und zeigt ebenfalls an, dass Tag Immobilien weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird das Wertpapier entsprechend mit "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) betrachtet, die aktuell bei 10,65 EUR liegt. Der Aktienkurs von Tag Immobilien liegt bei 11,625 EUR und weist einen Abstand von +9,15 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 12,35 EUR, was einer Differenz von -5,87 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Tag Immobilien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine klare Veränderung. Somit erhält Tag Immobilien auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tag Immobilien eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und sechs negative Tage, sowie vier Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tag Immobilien daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Tag Immobilien von der Redaktion aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

