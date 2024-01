TAG Immobilien Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Tag Immobilien wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass hauptsächlich negative Themen rund um diesen Wert diskutiert wurden. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen. Diese Einschätzung basiert auf einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die Betrachtung trendfolgender Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird hierbei berücksichtigt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Tag Immobilien-Aktie beträgt derzeit 9,66 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 12,55 EUR liegt, was einer Abweichung von +29,92 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Tag Immobilien eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,06 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von +4,06 Prozent liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tag Immobilien ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tag Immobilien beträgt derzeit 71,08 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird Tag Immobilien insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Tag Immobilien in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.