TAG Immobilien Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um den überkauften oder überverkauften Zustand eines Titels zu bewerten. Dies ist besonders relevant für die Einschätzung von Tag Immobilien. Der RSI7 beträgt 44,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tag Immobilien weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI25, der bei 37,41 liegt. Insgesamt wird Tag Immobilien daher als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ. Die Diskussionen über Tag Immobilien waren mehrheitlich von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "neutral" Bewertung, obwohl die Diskussionen über Tag Immobilien insgesamt abgenommen haben, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei Tag Immobilien bei 9,32 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 13,02 EUR liegt, was einem Abstand von +39,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie positiv bewertet, mit einer Differenz von +14,71 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Einstufung für Tag Immobilien.