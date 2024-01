TAG Immobilien Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Tag Immobilien-Aktie wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, wobei die Diskussionsintensität im Netz deutlich zugenommen hat. Daher wird die Einschätzung dieses Faktors als "Gut" bewertet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tag Immobilien-Aktie bei 12,26 EUR liegt, was einer Entfernung von +21,99 Prozent vom GD200 (10,05 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 12,6 EUR, was zu einem Abstand von -2,7 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung des Aktienkurses.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tag Immobilien-Aktie liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tag Immobilien.

In den sozialen Medien wurde die Tag Immobilien-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz sowie die technische Analyse und die Anleger-Stimmung ergeben zusammen eine "Neutral"-Einstufung für die Tag Immobilien-Aktie.