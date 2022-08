TAG Immobilien-Aktie: Starke operative Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2022 für die TAG Immobilien AG in allen Kennzahlen. LTV durch Kapitalerhöhung im Juli 2022 unter 45% gesenkt

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Finanztrends Video zu TAG Immobilien



mehr >

PRESSEMITTEILUNG Starke operative Geschäftsentwicklung der TAG Immobilien AG im zweiten Quartal 2022 über alle Kennzahlen hinweg. LTV durch Kapitalerhöhung im Juli 2022 unter 45% gesenkt * FFO I bei EUR 48,5 Mio. in Q2 2022 und bei EUR 96,2 Mio. in H1 2022 (+5,1% vs. H1 2021) * Gesamtes l-f-l Mietwachstum in Q2 2022 von 2,0% p.a. (Q1 2022: 1,5%… Hier weiterlesen