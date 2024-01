TAG Immobilien Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, dient zur Indikation der Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Tag Immobilien beträgt der RSI 64,31, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 51 liegt. Auch hier wird die Situation als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tag Immobilien mit einem aktuellen Kurs von 12,83 EUR nun +3,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch die letzten 200 Tage, so ergibt sich eine Einschätzung als "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +30,52 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Tag Immobilien war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion neutral. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Tag Immobilien durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Tag Immobilien.